Ocala (dpa) - Springreiter Andre Thieme hat bei seiner mehrwöchigen US-Tour den ersten Erfolg gefeiert und den Großen Preis in Ocala gewonnnen.

Der 45 Jahre alte Reiter aus Plau am See ritt bei dem Turnier in Florida mit dem Wallach Conacco zum Sieg. Zweite wurde die US-Amerikanerin Hunter Holloway mit Pepita vor ihrem Landsmann Aaron Vale mit Elusive. Thieme will bis Ende März bei Turnieren in den USA reiten.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-446258/2

Ergebnisse