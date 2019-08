Mensch, Magdeburg! In dieser Woche sprechen wir über den FCM-Sponsor Sunmaker, den harten Job der Wasserretter und Mobbing in der Schule.

Magdeburg l In unserer 5. Folge unseres Volksstimme-Podcasts besprechen wir wieder mit Reportern Themen, die sie für Magdeburg recherchiert haben.

Die Taucher der Feuerwehr Magdeburg werden immer dann gerufen, wenn beispielsweise Menschen in einem See oder in einem Fluss untergehen und verschwinden. Es ist ein harter Job, den derzeit in Magdeburg nur Männer ausüben. Warum das so ist, erklärt Reporter Ivar Lüthe.

Mobbing ist ein ernstes Thema, vor allem in der Schule. Das hat jetzt auch die Stadt Magdeburg erkannt. Wie sie das Problem lösen will, weiß Reporter Martin Rieß.

Und natürlich sprechen wir wieder mit Sportreporter Manuel Holscher über den 1. FCM. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Sponsor Sunmaker, der nicht nur die Trikots des FC Magdeburg ziert, sondern auch vieler weiterer Mannschaften. Das wirft Fragen auf.

Zudem haben wir einen Tipp für all jene, die sich über ein kaputtes Haushaltsgerät ärgern. Und wir wissen, warum eine Kirche in Magdeburg ein paar Wochen ohne Turm auskommen musste. Kleiner Hinweis: Da hatte jemand Hunger. Wer das war, verraten wir in unserem Podcast.

Viel Spaß beim Reinhören!

