Die Polizei hat in Magdeburg einen Mann gestellt, der unter anderem ohne Führerschein unterwegs war. Vorangegangen war eine gefährliche Flucht unter anderem über Fußwege. Symbolfoto: Martin Rieß

In Magdeburg ist ein Mann waghalsig vor Polizisten geflüchtet. er war mit dem Auto unterwegs und besaß unter anderem keinen Führerschein.

Magdeburg (vs) l Ein 33-jähriger Mann sollte am Sonnabend, 14. März 2020, gegen 0.30 Uhr mit seinem Auto im Bereich der Ebendorfer Chaussee einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Beschuldigte missachtete Haltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtloser Fahrweise über Gehwege und konnte erst in der Lübecker Straße gestellt werden.

Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die Kennzeichen entwendet waren und er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Nach Sicherstellung der Kennzeichen und einer Blutprobenentnahme wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.