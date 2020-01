Albstadt (dpa) - Marcel Meisen und Elisabeth Brandau haben sich die deutschen Meistertitel im Radcross gesichert.

Der 31 Jahre alte Stolberger Meisen gewann nach 2015, 2017, 2018 und 2019 zum fünften Mal den nationalen Titel und untermauerte damit in Albstadt einmal mehr seine Ausnahmestellung. Die 34-jährige Brandau hatte sich den Titel bereits am Samstag mit einem Vorsprung von fast eineinhalb Minuten gesichert. Für sie war es der insgesamt vierte Titel und der dritte in Serie.

