3,1 Prozent mehr Kinder in Sachsen-Anhalt eingeschult

Halle - Im laufenden Schuljahr sind in Sachsen-Anhalt 3,1 Prozent mehr Kinder eingeschult worden als noch ein Jahr zuvor. Mit 18.981 Mädchen und Jungen seien es 576 mehr gewesen als im Schuljahr 2020/21, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. An den Grundschulen seien insgesamt 18.279 Schülerinnen und Schüler eingeschult worden und damit knapp 600 mehr als im Jahr zuvor. Die Freien Waldorfschüler starteten mit 132 neuen Schülern, was einem Plus von 15 Kindern entsprach. An den Förderschulen begannen 573 Kinder und damit 33 weniger als im Vorjahr.