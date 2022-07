Modellversuch Harsche Kritik in Sachsen-Anhalt an 4-Tage-Woche für Schüler

Sachsen-Anhalt will an einem Dutzend Schulen ein Modell mit vier Präsenz-Unterrichtstagen pro Woche und einem Tag fürs Distanzlernen oder praktische Tage in Unternehmen erproben. Das führt zu heftiger Kritik.