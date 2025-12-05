Dubiose Forderungen Die 499,80-Euro-Masche: Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt warnt vor Abzocke
Betrüger verlangen mit offiziellen Schreiben 499,80 Euro für ein nutzloses Zertifikat zur Büchersammlung. Wir erklären, warum niemand zahlen sollte – und bieten rechtliche Tipps.
Aktualisiert: 06.12.2025, 15:09
Magdeburg - Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt verzeichnet nach eigenen Angaben aktuell zahlreiche Beschwerden über eine Unternehmensgesellschaft aus Seesen (Landkreis Goslar, Niedersachsen).