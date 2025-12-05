weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Verbraucherzentrale warnt: 499,80 Euro für nutzloses Bücher-Zertifikat

Dubiose Forderungen Die 499,80-Euro-Masche: Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt warnt vor Abzocke

Betrüger verlangen mit offiziellen Schreiben 499,80 Euro für ein nutzloses Zertifikat zur Büchersammlung. Wir erklären, warum niemand zahlen sollte – und bieten rechtliche Tipps.

Von Michael Bock Aktualisiert: 06.12.2025, 15:09
Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt warnt vor dubiosen Forderungen im Zusammenhang mit vermeintlichen Bücherkäufen.
Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt warnt vor dubiosen Forderungen im Zusammenhang mit vermeintlichen Bücherkäufen. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt verzeichnet nach eigenen Angaben aktuell zahlreiche Beschwerden über eine Unternehmensgesellschaft aus Seesen (Landkreis Goslar, Niedersachsen).