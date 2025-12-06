Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hält seinen Bundesparteitag am Samstag und Sonntag in Magdeburg ab. Parteigründerin Wagenknecht will den Vorsitz abgeben. Das BSW soll nicht mehr ihren Namen tragen. Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali hält eine flammende Rede. Sachsen-Anhalts Co-Landeschef äußert sich zum Umgang mit der AfD.

Magdeburg - Mohamed Ali kritisierte beim Bundesparteitag scharf die Empfehlung, die Bundestagswahl nicht neu auszählen zu lassen. Sie warf dem Wahlprüfungsausschuss des Bundestags eine unbegründete Entscheidung vor. „Das ist wirklich so dreist, es ist schändlich», sagte sie. Mohamed Ali sprach von Behördenwillkür und Intransparenz: „Da stehen einem die Haare zu Berge.“