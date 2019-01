Autofahrer müssen auf der Autobahn 2 bei Magdeburg besonders viel Geduld haben. Die A2 führt die ADAC-Staustatistik in Sachsen-Anhalt an.

Magdeburg (dpa) l Autofahrer haben im Jahr 2018 allein auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt rechnerisch 82 Tage lang im Stau gestanden. Mit einer Gesamtlänge von fast 7100 Kilometern führt die A2 die Rangliste der Stau-Routen im Land an, wie der Verband ADAC am Donnerstag mitteilte. Besonders oft ging auf der A2 auf dem Abschnitt zwischen Eilsleben und Alleringersleben nichts mehr. Hier zählte der ADAC 1649 Kilometer Stau mit einer Gesamtwartezeit von 164 Stunden.

Auf der Autobahn 9 hingen die Menschen mit 81 Tagen rechnerisch fast genauso lange im Stau fest – am häufigsten zwischen Weißenfels und Naumburg. Etwas besser hatten es Pendler und Autofahrer auf der Autobahn 14. Die Strecke rutschte im Vergleich zu 2017 vom Spitzenplatz auf den dritten Rang. Doch auch dort summierten sich die Staus auf 4865 Kilometer mit einer Wartezeit von rechnerisch 64 Tagen. Am häufigsten klemmte es zwischen Könnern und Plötzkau (957 Kilometer).

Alles zusammengenommen zählte der ADAC im Jahr 2018 in Sachsen-Anhalt 18 870 Staukilometer. Das waren knapp ein Fünftel weniger als noch 2017. Bundesweit errechnete der Verkehrsclub hingegen einen Anstieg um 5 Prozent auf 1,5 Millionen Staukilometer. Das entspricht einer Autokolonne, die mehr als 37 Mal um die Erde reicht.

