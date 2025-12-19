Der Machtkampf in der AfD Sachsen-Anhalt spitzt sich zu. Nach Ex-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt gerät jetzt der Landes-Schatzmeister ins Visier der Parteispitze.

Chaos wird immer größer: Geheimer Mitschnitt bei der Landes-AfD

Magdeburg - Der Machtkampf in der AfD Sachsen-Anhalt spitzt sich zu. Am Montag (22. Dezember) wird sich der Landesvorstand mit einem Antrag befassen, der die Prüfung eines Parteiausschlussverfahrens gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beinhaltet.