  3. AfD Sachsen-Anhalt: Schatzmeister Lieschke wegen Audiomitschnitt unter Druck

Der Machtkampf in der AfD Sachsen-Anhalt spitzt sich zu. Nach Ex-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt gerät jetzt der Landes-Schatzmeister ins Visier der Parteispitze.

Von Michael Bock und Christopher Kissmann Aktualisiert: 19.12.2025, 15:38
In der AfD Sachsen-Anhalt toben Machtkämpfe.
In der AfD Sachsen-Anhalt toben Machtkämpfe. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Magdeburg - Der Machtkampf in der AfD Sachsen-Anhalt spitzt sich zu. Am Montag (22. Dezember) wird sich der Landesvorstand mit einem Antrag befassen, der die Prüfung eines Parteiausschlussverfahrens gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten und früheren Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt beinhaltet.