Parteiinterne Auseinandersetzung AfD Sachsen-Anhalt in Turbulenzen: AfD Bundestagsabgeordneter erhebt schwere Vorwürfe gegen den Landesvorstand
Die interne Konflikten in der AfD Sachsen-Anhalt eskalieren. Jan Wenzel Schmidt, AfD-Bundestagsabgeordneter und Ex-Generalsekretär der als gesichert rechtsextrem eingestuften Landespartei, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Vorstand.
Aktualisiert: 18.12.2025, 13:48
Magdeburg - Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Ex-Generalsekretär der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD Sachsen-Anhalt, Jan Wenzel Schmidt, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Landesvorstand. In einer Mail wirft Jan Wenzel Schmidt dem Landesvorstand „parteischädigendes Verhalten“ vor.