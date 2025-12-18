weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Schwere Vorwürfe in der AfD Sachsen-Anhalt: Jan Wenzel Schmidt droht Vorstand

Parteiinterne Auseinandersetzung AfD Sachsen-Anhalt in Turbulenzen: AfD Bundestagsabgeordneter erhebt schwere Vorwürfe gegen den Landesvorstand

Die interne Konflikten in der AfD Sachsen-Anhalt eskalieren. Jan Wenzel Schmidt, AfD-Bundestagsabgeordneter und Ex-Generalsekretär der als gesichert rechtsextrem eingestuften Landespartei, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Vorstand.

Von Michael Bock Aktualisiert: 18.12.2025, 13:48
Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Ex-Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt erhebt schwere Vorwürfe gegen den Landesvorstand der AfD Sachsen-Anhalt. Es geht unter anderem um Fahrtkostenabrechnungen in eine Spielbank und aus Steuergeldern bezahlte Familienmitglieder. 
Magdeburg - Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Ex-Generalsekretär der als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD Sachsen-Anhalt, Jan Wenzel Schmidt, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Landesvorstand. In einer Mail wirft Jan Wenzel Schmidt dem Landesvorstand „parteischädigendes Verhalten“ vor.