Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Ex-Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt erhebt schwere Vorwürfe gegen den Landesvorstand der AfD Sachsen-Anhalt. Es geht unter anderem um Fahrtkostenabrechnungen in eine Spielbank und aus Steuergeldern bezahlte Familienmitglieder.

Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur