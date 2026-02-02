Abgeordnete dürfen keine Verwandten einstellen. So will es das Gesetz. Einige AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt haben dies offenbar trickreich umkurvt.

Vetternwirtschaft bei der AfD in Sachsen-Anhalt? Darum geht es in dem Vorwurf

Die AfD-Bundestagabgeordnete Claudia Weiss mehrere Verwandte eines Parteikollegen eingestellt.

Magdeburg. - Sowohl im Landtag als auch im Bundestag ist es untersagt, dass Abgeordnete auf Staatskosten Ehefrauen und Verwandte einstellen. So sollen Vetternwirtschaft, Filz und gegenseitige Abhängigkeit verhindert werden.