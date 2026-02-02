weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Tobias Rausch und Claudia Weiss im Fokus: Gibt es Vetternwirtschaft bei der AfD in Sachsen-Anhalt?

Abgeordnete dürfen keine Verwandten einstellen. So will es das Gesetz. Einige AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt haben dies offenbar trickreich umkurvt.

Von Jens Schmidt und Michael Bock Aktualisiert: 03.02.2026, 09:24
Die AfD-Bundestagabgeordnete Claudia Weiss mehrere Verwandte eines Parteikollegen eingestellt.
Die AfD-Bundestagabgeordnete Claudia Weiss mehrere Verwandte eines Parteikollegen eingestellt. (Foto: Uli Lücke)

Magdeburg. - Sowohl im Landtag als auch im Bundestag ist es untersagt, dass Abgeordnete auf Staatskosten Ehefrauen und Verwandte einstellen. So sollen Vetternwirtschaft, Filz und gegenseitige Abhängigkeit verhindert werden.