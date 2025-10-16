Eine aktuelle Umfrage sieht die AfD in Sachsen-Anhalt weit vorn. So reagieren Parteien.

AfD will bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mehr als 45 Prozent holen

Die AfD will in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl im September 2026 allein regieren.

Magdeburg - Die Insa-Umfrage verortet die AfD elf Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bei 40 Prozent. „Diese Umfrage zeigt, dass die Leute im Land Veränderung wollen“, erklärte am Donnerstag AfD-Landeschef Martin Reichardt. „Unser klares Ziel sind 45 Prozent plus X, um ohne Kompromisse allein regieren zu können.“