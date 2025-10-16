Projekt von Neptune Energy Lithium-Abbau in der Altmark: So viele Jobs sollen entstehen
Der Abbau von Lithium in der Altmark könnte laut einer Studie 6,4 Milliarden Euro Wertschöpfung generieren. Wie viele Arbeitsplätze das schaffen würde und was ein Lithium-Experte von den Plänen hält.
16.10.2025, 17:11
Salzwedel - Erst kürzlich belegte eine Studie die enormen Lithium-Ressourcen unter der Altmark. Nun haben Forscher die wirtschaftlichen Effekte des Abbaus untersucht – und die könnten ebenfalls gewaltig sein.