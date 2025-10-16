Projekt von Neptune Energy Lithium-Abbau in der Altmark: So viele Jobs sollen entstehen

Der Abbau von Lithium in der Altmark könnte laut einer Studie 6,4 Milliarden Euro Wertschöpfung generieren. Wie viele Arbeitsplätze das schaffen würde und was ein Lithium-Experte von den Plänen hält.