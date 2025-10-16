weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Projekt von Neptune Energy: Lithium-Abbau in der Altmark: So viele Jobs sollen entstehen

Projekt von Neptune Energy Lithium-Abbau in der Altmark: So viele Jobs sollen entstehen

Der Abbau von Lithium in der Altmark könnte laut einer Studie 6,4 Milliarden Euro Wertschöpfung generieren. Wie viele Arbeitsplätze das schaffen würde und was ein Lithium-Experte von den Plänen hält.

Von Robert Gruhne 16.10.2025, 17:11
Das Unternehmen Neptune Energy fördert bisher Erdgas in der Altmark und will auch Lithium abbauen.
Das Unternehmen Neptune Energy fördert bisher Erdgas in der Altmark und will auch Lithium abbauen. Foto: dpa

Salzwedel - Erst kürzlich belegte eine Studie die enormen Lithium-Ressourcen unter der Altmark. Nun haben Forscher die wirtschaftlichen Effekte des Abbaus untersucht – und die könnten ebenfalls gewaltig sein.