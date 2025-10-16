Sexistische Sprüche, Pfiffe, Kussgeräusche – Alltag für viele Frauen. Der Bundestag debattiert über ein Gesetz gegen Catcalling. Zeit, klarzumachen: Das sind keine Flirts, sondern Grenzüberschreitungen.

Catcalling war gestern: Endlich Schluss mit „Geiler Arsch“ auf offener Straße (Kommentar)

Magdeburg. - Sexistische Sprüche, Pfiffe, Kussgeräusche – Catcalling soll endlich strafbar werden. Der Bundestag diskutiert darüber – höchste Zeit! Frankreich macht es seit sieben Jahren vor: Wer Frauen auf offener Straße anmacht, zahlt ordentlich. Und nein, es geht hier nicht um nette Flirts. „Du siehst toll aus, magst du einen Kaffee trinken?“ – okay. Aber „Hey Süße, geiler Arsch“ ist kein Kompliment, sondern Herabwürdigung.