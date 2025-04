Dessau. - Anna-Carina Woitschack ist viel in den Medien. Die Schlagersängerin machte zuletzt mit ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp und durch ihre Bilder im "Playboy" auf sich aufmerksam. Doch bekannt war die Musikerin schon lange davor - nicht nur wegen ihres Ex-Manns Stefan Mross.

Wodurch wurde Anna-Carina Woitschack berühmt?

Die Karriere der Musikerin begann 2011 bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Damals belegte sie den achten Platz. 2012 veröffentlichte Woitschack ihr erstes Album "Einzigartig". 2024 brachte die Sängerin ihr achtes Studioalbum heraus. Es heißt "Meine Zeit". Nun fiebern ihre Fans auf den 22. August hin, an dem die neue Platte "Abenteuerlust" erscheint.

Woher kommt Anna-Carina Woitschack?

Die Schlagersängerin wurde am 28. Oktober 1992 in Helmstedt in Niedersachsen geboren. Ihre Eltern sind in der Altmark in Sachsen-Anhalt zu Hause. Sie stammt aus einer Familie von Puppenspielern, die dieser Kunst bereits seit 300 Jahren nachgeht.

Wie ist Anna-Carina Woitschack aufgewachsen?

Anna-Carina Woitschack reiste mit ihrer Schaustellerfamilie viel durch die Gegend. Durch den häufigen Ortswechsel soll die Schlagersängerin rund 400 Mal die Schule gewechselt haben. Vater Wendolin Woitschack, 80 Jahre alt, ist Marionettenspieler und zieht noch heute mit seinem Figurentheater über die Lande (Stand 2024).

Wann waren Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack verheiratet?

Die beiden waren seit 2016 ein Paar, drei Jahre später folgte die Verlobung. Kennengelernt haben sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross in seiner Show "Immer wieder sonntags".

Geheiratet haben die zwei am 6. Juni 2020 in Leipzig. Ihre Hochzeit wurde im Rahmen der TV-Sendung "Schlagerlovestory" im Fernsehen übertragen. Zwei Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Anfang 2025 tobte noch der Scheidungskrieg zwischen ihnen.

Haben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack Kinder?

Die beiden haben keine gemeinsamen Kinder. Stefan Mross hat drei Kinder aus vorherigen Ehen.

Wer ist der neue Partner von Anna-Carina Woitschack?

Die Schlagersängerin ist inzwischen mit Daniel Böhm liiert. Während ihrer Zeit im Dschungelcamp sendete er ihr über Instagram eine süße Liebeserklärung. Eine Hochzeit sei jedoch noch nicht in Planung, wie Böhm Anfang 2025 gegenüber RTL verriet.

Was verbindet Anna-Carina Woitschack mit Sachsen-Anhalt?

Woitschack wohnt seit Frühjahr 2024 in Dessau-Roßlau. Im November 2024 gab sie ihr erstes Solokonzert in der Marienkirche. Zudem kennt sie Sachsen-Anhalt natürlich gut aus ihrer Kindheit, in der sie mit ihrer Schaustellerfamilie durch das Bundesland reiste. Sie bezeichnet Sachsen-Anhalt als ihre "Herzensheimat".

Die Sängerin tritt auch immer wieder in verschiedenen Städten in Sachsen-Anhalt auf und gibt Autogrammstunden. Sie erfreut sich hier großer Beliebtheit.