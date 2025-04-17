DSDS, Playboy, Dschungelcamp – und nun auch noch die RTL-Tanzshow "Let's Dance": Die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack aus Dessau hat in ihrer Karriere schon einige Stationen durchlaufen. Diese Fakten kannten Sie vielleicht noch nicht über sie.

Anna-Carina Woitschack: Das ist über die "Let's Dance"-Kandidatin bekannt

Anna-Carina Woitschack, Schlagersängerin und Ex-Frau von Stefan Mross, wohnt in Dessau-Roßlau. Sie war bereits in vielen Fernsehformaten zu sehen.

Dessau-Roßlau. – Mit dem Namen Anna-Carina Woitschack können viele Sachsen-Anhalter nicht erst seit der Teilnahme der Schlagersängerin am RTL-Dschungelcamp etwas anfangen. Die besondere Beziehung der heute 33-Jährigen zum hiesigen Bundesland währt schon länger: Bereits als Kind trat Woitschack gemeinsam mit ihrer Familie in zahlreichen Orten Sachsen-Anhalts auf.

Das ist nur einer ihrer vielen Karriereschritte, die sie nach und nach bekannt gemacht haben. Wir zeigen, wie die Sängerin, die mittlerweile in zahlreichen TV-Formaten zu sehen war, berühmt wurde.

Wodurch wurde Anna-Carina Woitschack berühmt?

Die Karriere der Musikerin begann 2011 bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Damals belegte sie den achten Platz. 2012 veröffentlichte Woitschack ihr erstes Album "Einzigartig".

Inzwischen hat die Musikerin zahlreiche Alben herausgebracht, zuletzt erschien 2025 "Abenteuerlust", mit dem sie auch schon bei mehreren Auftritten in der Region zu erleben war.

In welchen Fernsehsendungen war Anna-Carina Woitschack bereits zu sehen?

In den vergangenen Jahren nahm Anna-Carina Woitschack an zahlreichen TV-Formaten, die eher dem Reality-TV-Spektrum zuzuordnen sind, teil.

Unter anderem gehörte sie 2023 zum Cast der RTL-Sendung "Die Verräter – Vertraue niemandem", in der sie sich den Sieg holte. Zwei Jahre später war sie, nachdem sie sich für den "Playboy" freizügig fotografieren ließ, im RTL-Dschungelcamp zu sehen.

Bei der Teilnahme an der Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" holte sie den achten Platz – sie wurde an Tag 14 von den Zuschauern aus der Show gewählt.

Auch als Schauspielerin betätigt sich Woitschack inzwischen. Im Mai 2025 war sie in einer Gastrolle in der Daily-Soap "Alles was zählt" zu sehen. Und im Frühjahr 2026 ist sie nun bei "Let's Dance" zu erleben.

Woher kommt Anna-Carina Woitschack?

Die Schlagersängerin wurde am 28. Oktober 1992 in Helmstedt in Niedersachsen geboren. Ihre Eltern sind in der Altmark in Sachsen-Anhalt zu Hause. Sie stammt aus einer Familie von Puppenspielern, die dieser Kunst bereits seit 300 Jahren nachgeht.

Wie ist Anna-Carina Woitschack aufgewachsen?

Vater Wendolin Woitschack, inzwischen über 80 Jahre alt, ist Marionettenspieler. Anna-Carina Woitschack reiste deshalb bereits als Kind mit ihrer Schaustellerfamilie viel durch die Gegend. Durch den häufigen Ortswechsel soll die Schlagersängerin rund 400 Mal die Schule gewechselt haben.

Vor der Teilnahme bei "Let's Dance" sprach Woitschack auch offen über ihre Beziehung zu ihrem Vater, der an Krebs erkrankt ist: Ihr Vater sei für sie wie ein Fels in der Brandung. Es sei schwer, ihn jetzt schwächer zu erleben, sagte sie.

Wann waren Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack verheiratet?

Kennengelernt haben sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross in seiner Show "Immer wieder sonntags". 2016 wurden sie ein Paar, drei Jahre später folgte die Verlobung.

Geheiratet haben die zwei am 6. Juni 2020 in Leipzig. Ihre Hochzeit wurde im Rahmen der TV-Sendung "Schlagerlovestory" im Fernsehen übertragen.

Zwei Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Über den folgenden Scheidungskrieg wurde danach öffentlich vielfach berichtet.

Die beiden haben keine gemeinsamen Kinder. Stefan Mross hat drei Kinder aus vorherigen Ehen.

Was ist über das Privatleben der Sängerin bekannt?

Die Schlagersängerin ist zurzeit offiziell Single (Stand Februar 2026). Zuvor war sie mit Daniel Böhm liiert.

Neben Mross hatte Woitschack übrigens schon zuvor einen Partner mit einem bekannten Namen: Sie war mit einem Lombardi in einer Beziehung. Während ihrer Zeit bei der Fernsehsendung "DSDS" hatte die Sängerin Marco Lombardi, den Bruder des Staffelsiegers Pietro Lombardi, kennen- und lieben gelernt. Nach drei gemeinsamen Jahren endete die Beziehung.

Was verbindet Anna-Carina Woitschack mit Sachsen-Anhalt?

Woitschack wohnt seit Frühjahr 2024 in Dessau-Roßlau. Im November 2024 gab sie ihr erstes Solokonzert in der Marienkirche. Zudem kennt sie Sachsen-Anhalt natürlich gut aus ihrer Kindheit, in der sie mit ihrer Schaustellerfamilie durch das Bundesland reiste. Sie bezeichnet Sachsen-Anhalt als ihre "Herzensheimat".

Die Sängerin tritt auch immer wieder in verschiedenen Städten in Sachsen-Anhalt auf und gibt Autogrammstunden. Sie erfreut sich hier großer Beliebtheit.