Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" hatte in Bayern Erfolg. Nun wollen auch Sachsen-Anhalts Umweltschützer verschärfte Gesetze.

Magdeburg (dpa) l Nach dem Erfolg des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" für mehr Artenvielfalt in Bayern wollen Umweltschützer dessen Inhalte auch in Sachsen-Anhalt umsetzen. Der Verband BUND Sachsen-Anhalt forderte die Politik auf, in Sachsen-Anhalt entsprechende Gesetze voranzutreiben.



Es sei deutlich geworden, dass es in der Gesellschaft einen breiten Konsens für den Erhalt der Artenvielfalt und mehr Naturschutz gibt, betonte der Landesvorsitzende Ralf Meyer am Mittwoch.

Das aktuelle Volksbegehren zielt auf Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz. Biotope sollen besser vernetzt, Uferrandstreifen stärker geschützt und der ökologische Anbau gezielt ausgebaut werden. Es hatten sich 18,4 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern beteiligt. Als nächster Schritt soll ein Volksentscheid folgen,



Der BUND Sachsen-Anhalt werde den Fortgang des Volksbegehrens in Bayern genau verfolgen und Forderungen an die Politik stellen, betonte Meyer.