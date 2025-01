Interner Ministeriumsbericht Die Spur des Attentäters von Magdeburg - Landeskriminalamt unter Druck

Die Aufarbeitung des Weihnachtsmarkt-Attentats in Magdeburg läuft auf Hochtouren: Wie Taleb A. ab 2006 in Deutschland agierte und was Sachsen-Anhalt und das Landeskriminalamt jetzt aufklären müssen.