  4. Gamescom 2025: Wo virtuelle Welten aufeinandertreffen

Hunderttausende Menschen strömen diese Woche zur Kölner Gamescom: Darunter sind auch Spiele-Entwickler und E-Sportler aus Magdeburg. Wie eine Narrative-Designerin die Investoren von ihrem neuen Game überzeugen will und worauf sich die Mitglieder des Magdeburger E-Sport-Vereins am meisten freuen.

Von Saskia Fischer 19.08.2025, 19:10
Eintauchen in digitale Realitäten: In Köln beginnt die weltweit größte Spielemesse. Ein Entwicklerteam aus Sachsen-Anhalt stellt dort ein neues Spiel vor.
Magdeburg/Bernburg. - Es ist das Mekka für Spielefans, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele: Die Gamescom zieht bis Sonntag Entwickler, E-Sportler und Hobbyzocker nach Köln. Zahlreiche Besucher strömen in die Hallen, um neue Spiele-Trends auszuprobieren, Kontakte zu knüpfen und E-Sport-Meisterschaften zu verfolgen. Auch aus Mitteldeutschland sind Entwicklerteams und E-Sportler angereist.