Unmittelbar vor seinem Anschlag stellte der Angeklagte mehrere Videos ins Netz. In einem lässt er sogar einen KI-Avatar des Tech-Milliardärs für sich sprechen. Die Inhalte wurden am Dienstag übersetzt.

Attentäter Taleb A. gibt sich in einem seiner Videos als Elon Musk aus

Magdeburg. - Es ist eine surreal anmutende Szene, die dennoch Einblicke in die Seelenwelt des Taleb A. erlaubt. Im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts scheint zum 16. Verhandlungstag plötzlich Tech-Milliardär Elon Musk in einem Video über die Zensur von Tweets des „Dr.“ Taleb A. durch Deutschland zu sprechen. Es dauert einige Minuten, bis der scheinbare Musk selbst auflöst, dass nicht er es ist, der hier spricht – sondern Taleb A. mit einem von Künstlicher Intelligenz erzeugten Gesicht.