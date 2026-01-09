Bauern in Sachsen-Anhalt fürchten beim Kauf von Ackerflächen zukünftig leer auszugehen. Schuldig sind für sie branchenfremde Investoren.

Ausverkauf der Landwirtschaft? Was an den Vorwürfen gegen australische Investmentfirma dran ist

Magdeburg. - Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hat ihre Kritik an der Landesregierung erneuert. Der Verband der bäuerlichen Familienbetriebe moniert dabei den Umgang des Landwirtschaftsministeriums mit der Deutschen Agrarholding (DAH). In das im brandenburgischen Oranienburg ansässige Unternehmen war im Jahr 2023 die australische Investmentfirma Igneo eingestiegen.