EIL:
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
FCM-Generalprobe: XL-Test gegen SSV Ulm heute im Livestream
Umkämpfter Bodenmarkt in Sachsen-Anhalt Ausverkauf der Landwirtschaft? Was an den Vorwürfen gegen australische Investmentfirma dran ist
Bauern in Sachsen-Anhalt fürchten beim Kauf von Ackerflächen zukünftig leer auszugehen. Schuldig sind für sie branchenfremde Investoren.
09.01.2026, 10:23
Magdeburg. - Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hat ihre Kritik an der Landesregierung erneuert. Der Verband der bäuerlichen Familienbetriebe moniert dabei den Umgang des Landwirtschaftsministeriums mit der Deutschen Agrarholding (DAH). In das im brandenburgischen Oranienburg ansässige Unternehmen war im Jahr 2023 die australische Investmentfirma Igneo eingestiegen.