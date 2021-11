Autofahrerinnen stoßen mit Pferden und Esel zusammen

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

Derenburg - Nahe Blankenburg (Landkreis Harz) sind bei Dunkelheit zwei Autofahrerinnen mit Pferden und einem Esel zusammengestoßen. Am frühen Samstagmorgen fuhr eine 55-Jährige auf der L82 zwischen Wilhelmshöhe und Derenburg, als plötzlich ein Pferd auf der Straße auftauchte, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Tierarzt erlöste das verletzte Pferd von seinen Leiden.

Eine 44-Jährige näherte sich mit ihrem Auto der Unfallstelle und kollidierte mit einem weiteren Pferd und einem Esel. Beide Tiere erlagen ihren Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Weitere Tiere, die zu der Herde gehörten, wurden nicht verletzt. Unbekannte Täter hatten ein Schlaggerät des elektrischen Weidezauns gestohlen, so dass die Tiere ausbüxen konnten. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.