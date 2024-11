Automobilzulieferer ElringKlinger legt Werk im Harz still

Thale - Der Vorstand habe den Beschluss gefasst, den Standort in Thale stillzulegen, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten Presseerklärung. „Damit trägt der Konzern den Marktgegebenheiten und schwierigen Rahmenbedingungen der Automobilindustrie in Europa Rechnung. Im Werk Thale läuft im Februar 2025 ein größerer Serienauftrag aus.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.