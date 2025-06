Magdeburg. - Sabine Meyer (67) und Sylvia Emmelmann (60) sitzen am Sonntagmorgen gut gelaunt auf einer der Sitzbänke im Startbereich der Volksstimme-Radpartie an der Galopprennbahn im Magdeburger Herrenkrug. Eben erst haben sich die beiden kennengelernt. Während Sabine Meyer aus Hettstedt angereist ist, kommt Sylvia Emmelmann aus Völpke. Nun tauschen sie sich über das aus, was ihnen im Laufe des Tages bevorsteht. Die beiden haben sich für die 44-Kilometer-Schleife, offiziell als Fitness-Tour deklariert, entschieden. Die Maxitour über 71 Kilometer sei dann doch etwas zu viel des Guten, die 25 Kilometer lange Freizeittour dagegen einen Ticken zu kurz, sagt Sylvia Emmelmann. Die 9-Kilometer-Familientour rundet das Radpartie-Programm ab.

Viel trinken bei der Hitze

Gut eine Stunde bevor für sie um 10.15 Uhr der Startschuss fällt, sind die Hobby-Radlerinnen guter Dinge. „Ich freue mich sehr auf die Route, besonders auf die Passage entlang der Elbe“, sagt Sabine Meyer. Da gebe es viel zu sehen. Die tolle Flusslandschaft natürlich mit den weitläufigen Auen. Außerdem die Kanalbrücke bei Hohenwarthe. Aber auch der Zwischenhalt an der Schlossdomäne in Wolmirstedt sei eine tolle Abwechslung. Dort wartete am Sonntag außerdem das Stadtfest als außerplanmäßiges Highlight auf die beiden Radfahrerinnen.

Die Hettstedterin ist sozusagen ein richtiger Radpartie-Profi, war bereits bei vielen Veranstaltungen in Halle dabei. Dort hat die Radpartie eine etwas längere Tradition. Nun wechseln die Austragungsorte jährlich. In Magdeburg fand sie vor zwei Jahren zum ersten Mal statt. Damals verliebte sich Sylvia Emmelmann quasi auf den ersten Blick in das Event: „Der Rahmen und die Organisation sind perfekt. Es gibt an der Strecke genug Möglichkeiten, sich zu verpflegen. Dank der verschiedenen Touren ist auch für jede Leistungsstufe etwas dabei. Auf das Begleitpersonal kann man sich immer verlassen.“

Dass Temperaturen knapp über der 30-Grad-Marke prognostiziert werden, schreckt sie nicht ab. „Es war 2023 fast noch heißer, wenn ich mich richtig erinnere. Aber natürlich muss man bei solchen Bedingungen viel trinken“, sagt die Völpkerin.

Neuer Startpunkt

Währenddessen trudeln immer mehr Teilnehmer ein. Erstmal angekommen, besorgen sie sich Startnummern und ein Versorgungspaket. Aufmerksam beobachtet Sabine Zander vom Eventteam der Mediengruppe Magdeburg das Treiben. Ihr gefällt, was sie sieht. „Wir erwarten in diesem Jahr mehr als 1.000 Starter in allen Kategorien. Das zeigt, dass die Radpartie nach ihrer Premiere in Magdeburg vor zwei Jahren sehr gut von den Menschen angenommen wird“, sagt Zander. Dass in diesem Jahr im Herrenkrug und nicht wie in der Vergangenheit am Petriförder der Startschuss fällt, tue der Sache keinerlei Abbruch.

In der Tat übt die altehrwürdige Tribüne an der Rennbahn auf viele Radfahrer eine große Anziehungskraft aus. Viele Fotos werden gemacht, bevor es auf die Straße geht. Dann aber wird es ernst. Die SAW-Moderatoren Ted Stanetzky und Freddy Holzapfel rufen zum nächsten Start auf. Auch Sabine Meyer und Sylvia Emmelmann machen sich bereit. Und freuen sich sichtlich auf ihre 44 Kilometer bei der Volksstimme-Radpartie.