Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann hat den Sozialdemokraten beim Listenparteitag am Samstag in Burg (Jerichower Land) Mut zugesprochen.

„Bangemachen gilt nicht“: SPD-Spitzenkandidat Willingmann spricht der Partei Mut zu

Burg - Willingmann wurde mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten gewählt. In einer von den mehr als 100 Delegierten umjubelten Rede sagte Willingmann, es sei schwierig, in einer „Aufregungsdemokratie“ Kurs zu halten.