Nach dem plötzlichen Tod von Rüdiger Erben (SPD), steht sein Nachfolger im Landtag fest. Oliver Stegert aus Parleib wird das Amt bis zur Wahl im September übernehmen.

Ein Foto aus der Zeit als Kandidat für den Gardelegener Stadtrat: Oliver Stegert (SPD) rückt nach dem Tod von Rüdiger Erben als Landtagsabgeordneter nach.

Gardelegen - Der plötzliche Tod des SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben am Mittwoch hat Folgen für den Altmarkkreis Salzwedel. Der Parleiber Oliver Stegert rückt für Erben als Abgeordneter nach. Stegert war bei der Wahl 2021 im Wahlbereich 2 Gardelegen/Klötze trotz vieler Stimmen aufgrund seines Listenplatzes knapp am Einzug in das Parlament gescheitert.