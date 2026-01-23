Landtag Sachsen-Anhalt Schornsteinfeger Oliver Stegert rückt nach Tod von Rüdiger Erben nach
Nach dem plötzlichen Tod von Rüdiger Erben (SPD), steht sein Nachfolger im Landtag fest. Oliver Stegert aus Parleib wird das Amt bis zur Wahl im September übernehmen.
Aktualisiert: 23.01.2026, 18:31
Gardelegen - Der plötzliche Tod des SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben am Mittwoch hat Folgen für den Altmarkkreis Salzwedel. Der Parleiber Oliver Stegert rückt für Erben als Abgeordneter nach. Stegert war bei der Wahl 2021 im Wahlbereich 2 Gardelegen/Klötze trotz vieler Stimmen aufgrund seines Listenplatzes knapp am Einzug in das Parlament gescheitert.