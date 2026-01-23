weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Sarah Wellbrock geörte zu den besten Freistilschwimmerinnen der Welt. Heute ist die 31-Jährige Junganwältin für Sportrecht in Magdeburg.

Von Bernd Kaufholz 23.01.2026, 18:00
Schwimm-Weltcup-Entscheidung über 800 Meter Freistil der Frauen auf der Kurzbahn Oktober 2022 in Berlin: Sarah Wellbrock belegte den zweiten Platz. picture alliance/dpa

Magdeburg - Bis Anfang der 2020er Jahre sah man Sarah Wellbrock, die ihre Karriere unter dem Mädchennamen Köhler begann, hauptsächlich kraulend die Schwimmbecken dieser Welt durchpflügend. Inzwischen hat sie allerdings die Badebekleidung gegen eine schwarze Robe getauscht und das Wasser gegen den Gerichtssaal.