Höhepunkt des Erntedankfestes in Zerbst ist in jedem Jahr der Festumzug, an dem unter anderem Landwirte, Schulen und Vereine teilnehmen. Auch historische Zerbster Persönlichkeiten, wie Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt Zerbst (spätere Zarin), Butterjungfer und Zwiebelkönigin, sind dabei

Daniela Apel/Archiv