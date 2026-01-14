Landwirte in der Krise Bauern geben nicht auf: Sachsen-Anhalts Kampf gegen EU-Kommission um Prämien geht weiter
2026 könnte bei der Neuordnung der EU-Direktzahlungen ein entscheidendes Jahr werden. Ausgerechnet in dieser Situation wechselt Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister.
14.01.2026, 17:19
Magdeburg. - Olaf Feuerborn ist zwiegespalten. Natürlich bedaure der Präsident des Landesbauernverbandes, Sven Schulze(CDU) als Landwirtschaftsminister zu verlieren, sollte dieser wie angedacht Ende Januar zum Ministerpräsident gewählt werden.