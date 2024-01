Zweifel an Vorschlag von Umweltministerin Steffi Lemke.

Bauern in Sachsen-Anhalt lehnen Biodiesel als Ersatz-Sprit ab

Der Streit um die geplanten Subventionskürzungen in der Landwirtschaft geht weiter.

Magdeburg. - Landwirte in Sachsen-Anhalt sind skeptisch, ob Bio-Kraftstoffe eine Lösung im festgefahrenen Streit um die Abschaffung von Steuervorteilen beim Agrardiesel sein können. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte vorgeschlagen, aus Pflanzenölen gewonnene Kraftstoffe als Alternativen zu prüfen. Zudem hatte sie eine Steuerbefreiung der Pflanzenkraftstoffe für Bauern ins Spiel gebracht.

Der Einsatz scheitere aus mehreren Gründen, sagt Erik Hecht, Sprecher des Landesbauernverbandes. So gebe es kaum Landmaschinen, die mit reinem Biodiesel angetrieben werden. „2006 ist die Entwicklung von geeigneten Motorenkonzepten fast vollständig eingestellt worden“, sagt Hecht. Vorangegangen war eine Änderung der Besteuerung sogenannter Reinkraftstoffen. Momentan biete nur ein Hersteller Maschinen an, die für Reinkraftstoffe geeignet sind. „Diese waren bis zur Steuererhöhung 2005 an fast jeder Raiffeisen-Tankstelle im ländlichen Raum verfügbar“, sagt Hecht.

Die Entwicklung geeigneter Motoren ist eingestellt. Erik Hecht, Sprecher des Landesbauernverbandes

Zweifel herrschen auch an der Seriosität des Vorschlags. Lemke habe noch im Mai 2023 angekündigt, den Biokraftstoff-Anteil aus Anbaubiomasse über politische Zwangsvorgaben zu halbieren und einen kompletten Ausstieg als Ziel formuliert, kritisiert Hecht. Angesichts dessen sei es unwahrscheinlich, dass sich Landwirte auf Biodiesel einlassen. „Ein Traktor muss etwa 15 Jahre seine Arbeit auf den Feldern verrichten. Da möchte man vor einer teuren Neuinvestition schon wissen, dass man nicht beim nächsten politischen Kurswechsel falsch investiert hat“, so der Verbandssprecher. Und: Wollte ein Landwirt seinen Raps selber pressen, um Rapsöl als Grundlage für Biokraftstoff zu erzeugen, müsste er dies dem Zoll melden und sich einer Nachhaltigkeitskontrolle unterziehen. Die koste mehrere Tausend Euro pro Jahr.

Umweltschützer skeptisch

Würde sich der Einsatz wenigstens unter Umweltaspekten lohnen? Nur, wenn der Biodiesel aus deutscher Produktion kommt, heißt es dazu vom Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland (BUND). „Kommen die Rohstoffe aus dem Ausland, insbesondere aus Südamerika, lehnen wir den Einsatz strikt ab“, so der BUND auf Volksstimme-Nachfrage. Ohnehin sei die Ökobilanz zweifelhaft, da beim Rapsanbau viel Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird.

Alternative Antriebe tun sich ebenfalls nicht auf. Zwar gebe es Landmaschinen mit Elektromotoren; diese hätten jedoch wegen der begrenzten Batteriekapazitäten nicht die Leistungsfähigkeit, um auf dem Feld eingesetzt zu werden, schätzt der BUND ein. Außerdem sei die Laufzeit ein Problem, sagt Erik Hecht. Die Akkus hielten selten länger als drei Stunden. Im Vergleich zu herkömmlichen Maschinen würden sie außerdem bis zu 50 Prozent mehr kosten.

Erneute Autobahn-Blockaden angekündigt

Unterdessen haben Bauern gestern in Magdeburg erneut gegen die Agrarpläne der Bundesregierung protestiert und angekündigt, am Mittwoch erneut Autobahnzufahrten zu blockieren.