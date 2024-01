Landwirte aus Sachsen-Anhalt sind in der Nacht mit rund 400 Traktoren auf der Autobahn 2 zur geplanten Großdemonstration nach Berlin gefahren.

Demonstration am Montag

Ein Traktor fährt vor der angekündigten Großdemonstration des Deutschen Bauernverbandes am Brandenburger Tor auf der Straße des 17. Juni.

Magdeburg - Landwirte aus Sachsen-Anhalt sind in der Nacht mit rund 400 Traktoren auf der Autobahn 2 zur geplanten Großdemonstration nach Berlin gefahren.

Lesen Sie auch: Mit Stullen nach Berlin: Bauern aus dem Jerichower Land starten Konvoi über die Autobahn 2

Die Fahrzeuge waren auf dem rechten Seitenstreifen unterwegs, wie die Polizei Magdeburg am Montagmorgen mitteilte. Es kam demnach zu keinen größeren Verkehrseinschränkungen.

Lesen Sie auch: Blockierte Straßen rund um Salzwedel: Mal Versammlung, mal Nötigung

Am Montag wollen tausende Landwirte aus Deutschland am Brandenburger Tor in Berlin gegen geplante Subventionskürzungen demonstrieren.