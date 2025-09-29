Vor 60 Jahren flimmerte der erste „Beat-Club“ in die Wohnstuben „Beat-Club“: In Ost und West geliebt und gehasst
Die erste TV-Sendung mit Beat war Startschuss zu 86 Folgen in der ARD. Uschi Nerke wurde zum Jugendidol. Alles, was Rang und Namen hatte, trat im Bremer Studio auf.
29.09.2025, 18:00
Bremen/Magdeburg - Guten Tag, liebe Beat-Freunde! Nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im Deutschen Fernsehen, die nur für Euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beat-Musik nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis: Es ist eine Live-Sendung mit jungen Leuten, für junge Leute. Und nun geht's los!