Die erste TV-Sendung mit Beat war Startschuss zu 86 Folgen in der ARD. Uschi Nerke wurde zum Jugendidol. Alles, was Rang und Namen hatte, trat im Bremer Studio auf.

Vor 60 Jahren flimmerte der erste „Beat-Club“ in die Wohnstuben

Die zweite „Beat-Club“-Sendung wurde am 30. Oktober 1965 ausgestrahlt. Moderiert von Uschi Nerke und Gerhard Augustin 1965. Es strat unter anderem die Hamburger Beatband „German Blue Flams“ (im Hintergrund) auf.

Bremen/Magdeburg - Guten Tag, liebe Beat-Freunde! Nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im Deutschen Fernsehen, die nur für Euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beat-Musik nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis: Es ist eine Live-Sendung mit jungen Leuten, für junge Leute. Und nun geht's los!