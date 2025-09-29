Die Zahl der Diebstähle von Rasenmähern, Robotern und Traktoren ist im vergangenen Jahr auf knapp 300 gestiegen. Das waren laut LKA so viele Fälle wie in den vier Vorjahren zusammen.

Magdeburg - Als der Platzwart des Oscherslebener Sportclubs 1990, Christian Winter, vor einigen Tagen an der aufgehebelten Vereinsgarage steht, ahnt er nichts Gutes. Der große Rasentraktor für den Grünflächenbereich des Freibades ist weg. Unbekannte müssen bei dem Einbruch das Gerät gestartet und nachts fortgefahren haben. Zeugen gab es keine. Der Schaden beläuft sich nach Aussagen des 45-Jährigen auf rund 6.500 Euro.