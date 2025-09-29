weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Pflichtstart am 1. Oktober: „In den Kinderschuhen“: Hausärzte in Sachsen-Anhalt beklagen Defizite bei elektronischer Patientenakte

Hoher Zeitaufwand, Störanfälligkeit, Kliniken und Rettungsdienste außen vor: Praxis-Ärzte in Sachsen-Anhalt monieren vor Einführung der elektronischen Patientenakte Defizite - und werben dennoch für das System.

Von Alexander Walter 29.09.2025, 17:08
Alle wichtigen Patienteninfos auf einen Blick: Das verspricht die elektronische Patientenakte. Doch davon sei man weit entfernt, sagt der Vizechef des Hausärzteverbands in Sachsen-Anhalt.
Magdeburg - Einen Tag vor dem verpflichtenden Starttermin zum Befüllen der elektronischen Patientenakte (ePA) für niedergelassene Ärzte am 1. Oktober berichten Mediziner in Sachsen-Anhalt von erheblichen Problemen im Praxisalltag: