weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Betrug per WhatsApp? – Studierende tauschen Lösungen in Klausur

Hochschule Magdeburg-Stendal Betrug per WhatsApp? - Schwere Vorwürfe gegen Studenten aus Vorzeige-Studiengang

In einem Magdeburger Vorzeige-Studiengang sollen Studenten während einer Klausur Lösungen ausgetauscht haben – mit Hilfe von WhatsApp und KI. Die Volksstimme konnte die Chats einsehen.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 20.08.2025, 17:32
An der Hochschule Magdeburg-Stendal sollen Studierende betrogen haben.
An der Hochschule Magdeburg-Stendal sollen Studierende betrogen haben. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg - Vor drei Jahren startete die Hochschule Magdeburg-Stendal ihren ersten Bachelor-Studiengang auf Englisch. Nach sieben Semestern sind nun die ersten Absolventen fertig. Doch einige könnten jetzt um ihren Abschluss bangen. Der Vorwurf: Betrug.