Schellnhuber in Blankenburg Wie Holzhäuser die globale Erwärmung aufhalten können
Holzgebäude sind laut Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber der Schlüssel gegen die globale Erwärmung. In Blankenburg beantwortet er, wie das gelingen soll - und ob es überhaupt genügend Holz gibt.
24.10.2025, 17:22
Blankenburg - Er ist einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt, berät Politiker und Päpste und nennt König Charles einen Freund: der 75-jährige Hans Joachim Schellnhuber. Seine Mission seit mehr als 30 Jahren: eine Lösung für die Klimakrise. Dafür hatte er im Großen Schloss Blankenburg im Harz einen neuen Ansatz im Angebot.