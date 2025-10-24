Holzgebäude sind laut Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber der Schlüssel gegen die globale Erwärmung. In Blankenburg beantwortet er, wie das gelingen soll - und ob es überhaupt genügend Holz gibt.

Blankenburg - Er ist einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt, berät Politiker und Päpste und nennt König Charles einen Freund: der 75-jährige Hans Joachim Schellnhuber. Seine Mission seit mehr als 30 Jahren: eine Lösung für die Klimakrise. Dafür hatte er im Großen Schloss Blankenburg im Harz einen neuen Ansatz im Angebot.