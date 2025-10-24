Die Termine für den Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt stehen fest: Ein Blick in das Gerichtsgebäude mit dem großen Saal für die Nebenkläger. Hier könnten samt Anwälte 450 Personen Platz finden. In der gelben Glasbox wird der Angeklagte sitzen.

Foto: dpa