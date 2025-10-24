Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt Magdeburger Landgericht legt 45 Termine für Prozess gegen Taleb A. fest
Der Prozess gegen den 50-jährigen Angeklagten Taleb A. zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird am 10. November starten. 45 Termine sind nun bis Mitte März vom Gericht festgelegt worden.
Aktualisiert: 24.10.2025, 14:15
Magdeburg - Der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer des Magdeburger Landgerichtes, Dirk Sternberg, hat die Prozesstermine für den Prozess gegen Taleb A. bis Mitte März festgelegt. Demnach wird in manchen Wochen zwei bis dreimal verhandelt. Über die Weihnachtstage und Silvester ist aber eine Pause vorgesehen.