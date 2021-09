Biker-Gottesdienst im Harz

Drübeck - Bei einem Gottesdienst für Motorradfahrer haben etwa 35 Menschen der tödlich verunglückten Biker in Sachsen-Anhalt gedacht. „Normalerweise kommen bis zu 90 Biker zusammen“, sagte Pfarrer Michael Kleemann am Samstag. Das regnerische Wetter habe in diesem Jahr das Kommen einiger Motorradfahrer ins Kloster Drübeck (Harz) verhindert. Bereits seit 15 Jahren gibt es laut Kleemann den Biker-Gottesdienst. Die 45 Minuten seien speziell auf das Klientel zugeschnitten. Es werde nicht gesungen, stattdessen begleite eine Band die Veranstaltung, sagte Kleemann, der selbst Motorrad fährt. Normalerweise gebe es im Anschluss eine Ausfahrt ins Umland. Die sei in diesem Jahr leider ins Wasser gefallen.