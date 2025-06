Auskofferung vor dem Aus Landesbehörde will Einkapselung von Giftmüll bei Brüchau genehmigen

100.000 Tonnen Giftmüll lagern in der lecken Giftschlammgrube Brüchau in der Altmark. Nach jahrelangem Streit will das Landesbergamt jetzt die Einkapselung der Altlast genehmigen.