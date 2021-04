A14 nach Unfall mit Verletzten bei Schönebeck voll gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 zwischen Schönebeck und Magdeburg-Reform sind am Mittwoch mehrere Personen verletzt worden. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Schönebeck/Welsleben (vs). Gegen 11.40 Uhr kam es am Mittwoch, 14. April 2021, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 14. Kurz hinter der Anschlussstelle Schönebeck in Fahrtrichtung Magdeburg ereignete sich der Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen, wie ein Polizist der Volksstimme vor Ort mitteilte.

Alle Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt. Wie schwer die Verletzungen der Personen sind, konnte der Beamte am Mittag noch nicht sagen. Die beteiligten Personen wurden aber abtransportiert.

Neben Einsatzkräften der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Kameraden der Ortsfeuerwehren Biere, Eickendorf und Welsleben der Gemeinde Bördeland vor Ort. Wie Einsatzleiter Andreas Arlandt von der Ortsfeuerwehr Biere berichtet, sei man zunächst davon ausgegangen, dass zwei Personen eingeklemmt seien. Das bestätigte sich vor Ort aber nicht, weshalb die Kameraden sich für eine schnelle Rettung der Personen entschieden, damit diese von den Rettungskräften behandelt werden konnten.

Rettungsgasse Fehlanzeige

Im Anschluss daran sicherten die insgesamt 17 Kameraden, die mit sechs Fahrzeugen ausgerückt waren, die Unfallstelle ab, kümmerten sich mit einem Bindemittel um auslaufende Flüssigkeiten. „Das war unser erster Einsatz in diesem Jahr auf der A14“, berichtet Andreas Arlandt und klopft symbolisch auf Holz.

An dem Einsatzort, der sich unmittelbar vor einer temporären Baustelle, aufgrund der die Fahrbahn der Autobahn zwischen Schönebeck und Magdeburg einspurig wird, zu kommen, gestaltete sich laut Aussagen der Feuerwehrleute allerdings als schwierig. Rettungsgasse Fehlanzeige. Insbesondere die Auffahrt zur A14 sei blockiert gewesen. Man sei mit angeklappten Spiegeln unterwegs gewesen, habe die Unterstützung der Polizei gebraucht, um an den Unfallort zu gelangen, berichtet Arlandt.

Autobahn für Stunden dicht

Die Autobahn wurde für die Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge voll gesperrt. Am Mittag ging der beamte davon aus, dass die Sperrung noch einige Stunden andauern würde. Als Umleitungsempfehlung wurde die Abfahrt Calbe angegeben. Schließlich war die Ausfahrt nach Schönebeck in Fahrtrichtung Magdeburg durch den Rückstau ebenfalls dicht.