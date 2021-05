Friedrichsbrunn (vs). Die 40-jährige Frau befuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem Citroen die L 240 aus Richtung Thale kommend in Richtung Friedrichsbrunn. Gegen 17:45 Uhr querte nach eigenen Angaben der Frau zufolge in einer Linkskurve ein Reh die Fahrbahn.

Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor die 40-Jährige dann die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam an einem Wildzaun zum Stehen. Dabei verletzte sich die 40-Jährige leicht.

Am Fahrzeug entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.