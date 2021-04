Frau verletzt: Betrunkener Bagger-Fahrer kollidiert mit Radfahrerin in Salzwedel

Salzwedel

Zu einem Unfall zwischen einer 30-jährigen Radfahrerin und einem 40-jährigen Mini-Bagger-Fahrer ist es am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in Salzwedel gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf ihrem Drahtesel in einem Baustellenbereich an der Hoppestraße unterwegs. Auf Höhe der Gartzstraße radelte die 30-Jährige rechts an dem Mini-Bagger vorbei. Genau zu diesem Zeitpunkt schwenkte der Bagger-Fahrer mit der Baumaschine nach rechts und kollidierte mit der Radfahrerin. In der Folge stürzte die Frau und verletzte sich dabei leicht. Anschließend wurde sie medizinisch behandelt.

Die Beamten vor Ort ließen den 40-Jährigen pusten, um zu prüfen, ob er Alkohol getrunken hat. Und tatsächlich: Das Atemalkoholmessgerät bescheinigte dem 40-Jährigen 1,15 Promille. Somit ging es für ihn im Anschluss zur Blutentnahme ins Salzwedeler Krankenhaus. Zudem hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol gegen ihn eingeleitet.