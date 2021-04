Skoda und Subaru krachen in Salzwedel zusammen - Blechschaden an beiden Fahrzeugen

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Autounfall an der Kreuzung Magdeburger Straße Ecke Ernst-Thälmann-Straße. Beteiligt waren zwei Pkw, die beide Schäden davon trugen.

Salzwedel (vs). Eine 50-jährige Subaru-Fahrerin fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Magdeburger Straße in Salzwedel. An der Kreuzung zur Ernst-Thälmann-Straße musste die Frau bremsen, da die Ampel auf Rot geschalten hatte. Eine 19-jährige Skoda-Fahrerin erkannte das zu spät und führ dem Subaru auf.

Der Subaru trug weniger Schäden als der Skoda. Foto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der Skoda wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Die Front des Pkw wurde durch die Kolission eingedrückt und die Motorhaube hob sich ab. Der Subaru trug leichtere Schäden im Heckbereich davon. Da beide Fahrzeige beschädigt und somit nicht mehr fahrtauglich waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von 13.000 Euro. Die beiden Frauen blieben unverletzt.