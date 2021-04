Täter bei versuchtem Einbruch in Supermarkt in Magdeburg gestellt

Magdeburg (vs). Ein aufmerksamer Zeuge hatte laut Polizei in Magdeburg in den späten Abendstunden bemerkt, wie der Beschuldigte versuchte, in den Supermarkt einzubrechen. Der Verdächtige hatte nach ersten Erkenntnissen versucht, mit Hilfe eines Gully-Deckels die Eingangstür des Marktes gewaltsam zu öffnen.

Der Tatverdächtige konnte vor Ort durch die Polizei gestellt werden.

Die Eingangstür sei beschädigt, jedoch nicht geöffnet worden, so die Polizei weiter gegenüber der Volksstimme. Der betrunkene Täter sei vorläufig festgenommen und in eine Zelle abgeführt worden.

Haftbefehl wegen mehrerer Taten erlassen

Am Donnerstag sei schließlich Haftbefehl aufgrund dieser sowie drei weiterer Taten aus der jüngsten Vergangenheit erlassen worden. Der 25-Jährige befinde sich nun in der Haftanstalt Burg.