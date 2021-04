Versuchter Angriff auf Polizeibeamten in Magdeburg

Magdeburg (vs). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Magdeburg befuhr ein 46-jähriger Mann aus Plauen am Mittwoch gegen 10.20 Uhr mit einem Pkw Audi die Walther-Rathenau-Straße in Richtung Universitätsplatz. Da sich der Verkehr im Bereich des Kreisverkehrs staute, musste der Audifahrer anhalten.

Hierbei nutzte der 46-Jährige mehrfach und grundlos die Hupe seines Fahrzeugs, ehe er das vor ihm befindliche Fahrzeug überholte. Hierbei fiel auf, dass bei dem Audi die vordere Kennzeichentafel fehlte.

Fahrer ignoriert die Kelle und zeigt Mittelfinger

Polizeibeamte wollten das Fahrzeug in der Jakobstraße kontrollieren und machten den Fahrzeugführer mit dem Zeigen der Anhaltekelle darauf aufmerksam. Der 46-Jährige reagierte daraufhin mit dem Zeigen seines Mittelfingers.

Als die Beamten an den Audi herantraten, reagierte der 46-Jährige aggressiv und beleidigend. Der Aufforderung, das Auto zu verlassen, sei der Mann nur widerwillig nachgekommen, berichtete eine Polizeisprecherin gegenüber der Volksstimme.

Der Beschuldigte sei sehr dicht an die Beamten herangetreten und habe mit seinen Armen herumgefuchtelt.

Als der 46-Jährige versuchte, einen Polizeibeamten anzugreifen, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt.

Da der Audi erhebliche Beschädigungen aufgewiesen habe, die eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer gewesen seien, sei das Auto sichergestellt worden. Außerdem wurden gegen den 46-Jährigen Ermittlungsverfahren eingeleitet, berichtete die Sprecherin weiter.