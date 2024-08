Die vier Wirtschaftskammern im Land sehen in der Unterstützung an den Schulen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Azubi-Mangel.

Magdeburg. - Ein Aktionsbündnis aus Sozialverbänden, Wirtschaft, Lehrern, Eltern und Schülern dringt auf den Ausbau und die dauerhafte Finanzierung der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt. Aktuell ist das Programm bis 2028 gesichert. Jede der zuletzt rund 860 Schulen im Land brauche einen Schulsozialarbeiter, sagte Antje Ludwig, Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen-Anhalt und Geschäftsführerin des Paritätischen gestern in der Landespressekonferenz in Magdeburg. Derzeit hätten nur 436 Schulen Sozialarbeiter.