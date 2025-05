Ein vom Land beauftragtes Architekturbüro hat schon am 20. März seinen Vertrag gekündigt, die Baustelle verlassen und alle Bauunterlagen mitgenommen. Beide Seiten streiten offenbar um Geld.

Architekten von Herzzentrum am Magdeburger Uniklinikum werfen hin

Kündigung schon am 20. März

Magdeburg - Dass das neue Herzzentrum im Magdeburger Uniklinikum teurer wird als ursprünglich geplant, war bereits bekannt. Jetzt aber gibt es neue Probleme. Wie aus einem am Mittwoch bekannt gewordenen Brief von Finanzminister Michael Richter an den Finanzausschussvorsitzenden Detlef Gürth (beide CDU) hervorgeht, hat das mit dem Bau beauftragte Architekturbüro seinen Vertrag mit dem zuständigen Landesbaubetrieb (BLSA) schon zum 20. März gekündigt. „Zeitgleich mit dem Kündigungsschreiben (...), wurde sämtliches Personal des Architekturbüros vom Projekt und der Baustelle abgezogen“, schreibt Minister Richter weiter.