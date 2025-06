Magdeburg - Thomas Schulze, Landesvorsitzender des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), gratuliert zu Beginn seiner Rede den Handballern des SC Magdeburg zum Gewinn der Champions League. „Das zeigt, was man erreicht, wenn man zusammenhält und an den Sieg glaubt“, sagt er beim Landesparteitag am Samstag. Dies soll so auch für das BSW gelten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.