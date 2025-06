Magdeburg. - Was für eine schräge Familie! Mutter Morticia mag es, wenn es so angenehm nach Friedhof riecht. Tochter Wednesday schießt mit ihrer Armbrust einen großen Vogel – im Steichelzoo. Und im Kinderzimmer hat sie eine Streckbank, um den Bruder Pugsley zu foltern. Die verrückte Großmutter singt derweil in ihrer Grusel-Hexenküche „Highway to Hell“. Ihr Haustier: Eine riesige Spinne, die sie mit Ratten füttert. Muss man mögen, doch dieses wunderbar Grusel-Verrückte macht dieses Musical aus. Bis Mitternacht gibt es schwarzen Humor, witzige Szenen und natürlich eine Prise Kitsch. Denn die Liebe steht dann doch über allem.

